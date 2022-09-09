Детей госпитализировали

О последствиях обстрела рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. По последней информации, повреждения получили 14 человек.

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Среди них трое детей – 3, 11 и 15 лет. Сообщается, что дети госпитализированы в медицинское учреждение. Их состояние медики оценивают как среднее. Угрозы их жизни нет.

У четверых взрослых, по информации Синегубова, легкие ранения и в госпитализации не нуждались. Они получили медицинскую помощь на месте. Состояние остальных пострадавших – среднее.

Оккупанты ударили из "Ураганов"

Глава Харьковской ОВА сообщил, что предварительно враг обстрелял центр Харькова из РСЗО "Ураган". В результате обстрела есть попадание в жилые дома, объекты образовательной инфраструктуры, произошли пожары.

Последствия обстрела Харькова 9 сентября / Фото Харьковская ОВА

Враг обстрелял 2 района

В ГСЧС сообщили , что враг около 14:00 совершил массированный обстрел по жилым массивам Шевченковского и Холодногорского районов Харькова.

В результате обстрела были повреждены 5 многоэтажных жилых домов, 3 частных жилых дома, детский сад и развлекательный центр. Спасатели ликвидировали загоревшиеся пожары.

В Харьковской областной прокуратуре уточнили , что в Шевченковском районе повреждены школа, детсад, жилые дома, автозаправочная станция, автомобили и магазины.

Холодногорском районе снаряд попал в частный дом, что привело к его полному разрушению.