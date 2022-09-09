Про це розповіли джерела 24 каналу у розвідці. Зокрема, для того, щоб чоловіків гарантовано пустили до держави-агресорки, потрібно викласти 100 тисяч доларів.

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Ватажок луганських бойовиків леонід пасічник доповів іншим представникам окупаційної "влади", що їм треба готуватися до евакуації. Втім, росія пускатиме до себе не всіх. Тому йому треба підготувати списки осіб, яких фсб гарантовано пропустить через кордон. Вартість місця у списку – 100 тисяч доларів. Не заплатиш пасічнику – залишишся в Україні.

Окупанти зазнають колосальних втрат

Контрнаступ ЗСУ супроводжують шалені втрати російських окупаційних військ. Зокрема, завдяки нашим захисникам припинив існувати 237-й десантно-штурмовий полк росії.

У розвідці розповіли, що у Харківській області окупанти з 202-го окремого мотострілецького полку відійшли з позицій та перемістились у найближчу лісосмугу. Підрозділ залишився без командирів та зв'язку. Наразі загарбники телефонують рідним з проханнями зв'язатися з командуванням та з'ясувати, куди їм рухатися далі.

Водночас російські пропагандисти розповідають про те, що контрнаступ ЗСУ – це буцімто фейкова "піар-акція". Вони намагаються переконати своїх громадян, що всі повідомлення про контрнаступ – це "показовий виступ" для Європи та цивілізованого світу, а все надане західне озброєння та військову техніку вже продали невідомим покупцям.

Зверніть увагу! Від початку повномасштабного вторгнення ЗСУ знищили вже 51 900 окупантів.

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