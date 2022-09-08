Про це написав 7 вересня один із "народних обранців" Нікіта Юфєрєв. В офіційному зверненні до держдуми вказали, що кремлівського диктатора варто усунути "у зв'язку з державною зрадою".

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Чому депутати виступили проти війни

Петербурзькі депутати наголосили, що рішення президента про початок "спеціальної військової операції" завдає шкоди безпеці росії та її громадян. Вони в офіційному зверненні вказали, що вторгнення 24 лютого призвело до кількох речей, які росіяни вважають проблемами:

загибелі російських військових;

погіршення стану російської економіки;

розширенню НАТО.



Твіти депутата про зраду путіна / Скриншот

Слід зауважити, що юфєрєв демонстрував стійку позицію навіть у день початку повномасштабного вторгнення. Він тоді навіть подав заявку на мітинг на площі лєніна. Свою акцію він тоді назваа "за мир, проти війни". Також тоді він публікував спогади свого дідуся про жахи війни. Однак чомусь війна не припинилася, а наступного дня депутат писав, як добивається ремонту якогось ґанку. А вже через кілька днів Нікіта Юфєрєв отримав відмову на проведення мітингу.



Пост депутата про мітинг на площі лєніна / Скриншот

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