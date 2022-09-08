Об этом написал 7 сентября один из "народных избранников" Никита Юферев. В официальном обращении в госдуму указали, что кремлевского диктатора следует устранить "в связи с государственной изменой".

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Почему депутаты выступили против войны

Петербургские депутаты подчеркнули, что решение президента о начале "специальной военной операции" наносит ущерб безопасности россии и ее граждан. Они в официальном обращении указали, что вторжение 24 февраля привело к нескольким вещам, которые россияне считают проблемами:

гибели русских военных;

ухудшение состояния российской экономики;

расширению НАТО.



Твиты депутата об измене путина / Скриншот

Следует заметить, что Юферев демонстрировал устойчивую позицию даже в день начала полномасштабного вторжения. Он даже подал заявку на митинг на площади Ленина. Свою акцию он тогда назвал "за мир, против войны". Также тогда он публиковал воспоминания своего дедушки об ужасах войны. Однако почему война не прекратилась, а на следующий день депутат писал, как добивается ремонта какого-то крыльца. А уже через несколько дней Никита Юферев получил отказ на проведение митинга.



Пост депутата о митинге на площади Ленина / Скриншот

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