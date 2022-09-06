Доказательство фактов преступлений агрессии против Украины станет основанием для приговора. Об этом в эфире телемарафона рассказала нардеп от "Слуги народа", глава делегации Украины в ПАСЕ Мария Мезенцева.

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Каким будет международный трибунал по агрессии россии

Это будет международный суд, который займется путиным и примерно 20 членами его политической команды, которые придавали приказы, продуцировавшие план вторжения и являющиеся главарями этой военной так называемой "операции".

– сказала Мезенцева.

Она добавила, что разрушенная инфраструктура, изуродованное имущество, потеря примерно 50% экономики нашего государства - это и есть военные преступления россии. Мезенцева также отметила, что все факты повреждения гражданской инфраструктуры и убийства мирных людей фиксируются правоохранителями. С регистрацией и описанием этих преступлений помогают международные партнеры.

В ООН шокированы действиями россиян

В ООН заявили, что пытки военнопленных и лиц, не участвующих в боевых действиях (hors de combat), и казни без должного судебного разбирательства – это военные преступления.

Постоянная представительница Великобритании в ООН Барбара Вудворд в ООН озвучила требование, чтобы россия прекратила вторжение, вышла из Украины и выполнила свои обязательства по Уставу ООН.

Она также вспомнила зверства и преступления россии, в частности:

нарушение международного гуманитарного права в Буче и Ирпене;

нападения на мирных жителей в Мариупольском театре и на вокзале Краматорске, в торговом центре Кременчуга, многоквартирных домах в Часовом Яру и Виннице;

а также массовые пытки и издевательства над задержанными, включая женщин и детей.

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