Доведення фактів злочинів агресії проти України стане підставою для вироку. Про це в ефірі телемарафону розповіла нардепка від "Слуги народу", голова делегації України у ПАРЄ Марія Мезенцева.

Читайте також Нардепка Мезенцева відповіла, коли Україна отримає заморожені активи росії

Яким буде міжнародний трибунал щодо агресії росії

Це буде міжнародний суд, який займеться путіним і приблизно 20 членами його політичної команди, які надавали накази, які продукували план вторгнення і є ватажками цієї військової так званої "операції",

– сказала Мезенцева.

Вона додала, що зруйнована інфраструктура, понівечене майно, втрата приблизно 50% економіки нашої держави – це і є воєнні злочини росії. Також Мезенцева зауважила, що усі факти пошкодження цивільної інфраструктури та вбивства мирних людей фіксують правоохоронці. З реєстрацією й описом цих злочинів допомагають міжнародні партнери.

В ООН шоковані діями росіян

В ООН заявили, що катування військовополонених і осіб, які не беруть участь у бойових діях (hors de combat), та страти без належного судового розгляду — це воєнні злочини.

Постійна представниця Великої Британії в ООН Барбара Вудворд в ООН озвучила вимогу, щоб росія припинила вторгнення, вийшла з України та виконала свої зобов'язання за Статутом ООН.

Вона також пригадала звірства та злочини росії, зокрема:

порушення міжнародного гуманітарного права у Бучі та Ірпені;

напади на мирних жителів у Маріупольському театрі та на вокзалі Краматорську, у торговому центрі Кременчука, у багатоквартирних будинках у Часовому Яру та Вінниці;

а також масові тортури та знущання з затриманих, включно з жінками та дітьми.

Вас може зацікавити – ще трохи і наступ ворога зупиниться: відео