Відповідні цифри озвучив премʼєр Денис Шмигаль на конференції в Лугано, яка має 7 принципів співпраці. Про це 24 каналу розповіла нардепка від "Слуги народу", голова делегації України у ПАРЄ Марія Мезенцева.

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Вона зазначила, що ця співпраця однозначно повинна включити конфіскацію російських активів, які зараз знаходяться в банківських системах й в приватних секторах країн ЄС. Проте питання в тому, як використати ці кошти в якості репарацій не тільки для України, а й для наших союзників – партнерів з ЄС.

Нардепка пояснила, що конфісковане майно може бути використане на відновлення України або на ті ж самі репарації, які ми також можемо виплатити. Проте не тільки в межах нашої держави, а й тим партнерам, які ці всі місяці допомагають Україні триматися військово, економічно та політично.

"Нам треба опрацьовувати це питання з кожною державою окремо, якщо ми говоримо, як це працюватиме в ЄС", – розповіла Марія Мезенцева.

Швейцарія не є членом ЄС і банківська система відокремлена. Там переховується неймовірна кількість російських коштів,

– зазначила Марія Мезенцева.

Вона зазначила, що змогли заморозити, але не передати нам на репарації, – близько 7 мільярдів швейцарських франків. Наразі там ще знаходиться близько 250 мільярдів. Далі буде тривати робота щодо цих грошей, проте вона буде дуже важкою. Адже кожен, до кого закріплені ці фінанси, може подавати в суд.

Марія Мезенцева додала, що є ймовірність отримати перші гроші до кінця року. Наразі все в руках юристів та юридичного механізму.

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