Соответствующие цифры озвучил премьер Денис Шмыгаль на конференции в Лугано, которая имеет 7 принципов сотрудничества. Об этом 24 каналу рассказала нардеп от "Слуги народа", глава делегации Украины в ПАСЕ Мария Мезенцева.

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Она отметила, что это сотрудничество однозначно должно включить конфискацию российских активов, которые находятся сейчас в банковских системах и в частных секторах стран ЕС. Однако вопрос о том, как использовать эти средства в качестве репараций, не только для Украины, но и для наших союзников – партнеров из ЕС.

Нардеп объяснила, что конфискованное имущество может быть использовано на восстановление Украины или на те же репарации, которые мы также можем выплатить. Однако не только в пределах нашего государства, но и тем партнерам, которые все эти месяцы помогают Украине держаться военно, экономически и политически.

"Нам нужно прорабатывать этот вопрос с каждым государством отдельно, если мы говорим, как это будет работать в ЕС", – рассказала Мария Мезенцева.

Швейцария не является членом ЕС и банковская система обособлена. Там скрывается невероятное количество российских средств,

– отметила Мария Мезенцева.

Она отметила, что смогли заморозить, но не передать нам на репарации – около 7 миллиардов швейцарских франков. Сейчас там находится около 250 миллиардов. Дальше будет продолжаться работа относительно этих денег, однако она будет очень тяжелой. Ведь каждый, к кому закреплены эти деньги, может подавать в суд.

Мария Мезенцева добавила, что есть возможность получить первые деньги до конца года. На данный момент все в руках юристов и юридического механизма.

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