Деньги пойдут на обеспечение неотложных бюджетных нужд. В Минфине отметили, что решение было одобрено в беспрецедентно короткие сроки.

Кстати Украина рассчитывает на почти 30 миллиардов долларов поддержки от партнеров: на что пойдут деньги

Правда, помощь должен одобрить Совет ЕС. После этого соответствующее решение вступит в силу.

Что этому предшествовало

Еврокомиссия 1 июля объявила о выделении Украине дополнительной финансовой поддержки в размере 1 миллиарда евро.

Деньги будут направлены на финансирование первоочередных бюджетных потребностей и в целом на обеспечение финансовой стабильности в Украине.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Брюссель собирается участвовать в восстановлении Украины в долгосрочной перспективе.

Помощь от партнеров

Сумма финансовой помощи Украине от партнеров составила почти 29 миллиардов долларов. Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что около 9 миллиардов наше государство уже получило. В частности, это помощь ЕС, США и Канады. Отдельно от стран-членов ЕС также есть прямая бюджетная поддержка.

Кроме того, есть разные виды грантовой и кредитной поддержки от международных финансовых институций: МФВ, Всемирного банка и Международного банка реконструкции и развития. В правительстве уверяют, что Украине хватит денег, чтобы выполнять социальные и гуманитарные обязательства. Ситуация остается прогнозируемой.

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