О выделении средств сообщила в соцсетях глава Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. По словам главы ЕК, это поможет удовлетворить первоочередные потребности в стране.

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Евросоюз пообещал и дальше оказывать Украине помощь

В Евросоюзе сообщили, что продолжат поддержку Киева, в частности, говорится и об экономической помощи. Также, заверила фон дер Ляйен, Брюссель намерен участвовать в восстановлении Украины, это – в долгосрочной перспективе.

Фон дер Ляйен отметила необходимость определенных реформ в Украине

Отметим, что 1 июля глава Еврокомиссии выступила перед украинским парламентом. Она подчеркнула: для того чтобы удержать статус кандидата в члены ЕС и продолжить свой евроинтеграционный путь, Киеву необходимо пройти определенные шаги.

Одним из главных пунктов фон дер Ляйен назвала избрание главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро. При этом политик отметила, что Украина – единственная в Восточном партнерстве, которая приняла антикоррупционный закон.

К слову Я бы не ставила на россиян, они не знают, за что воюют, – фон дер Ляйен

Путь Украины в ЕС: последние новости

Президент Зеленский, глава правительства Шмыгаль и спикер парламента Стефанчук подписали заявление о единстве трех ветвей власти по пути в ЕС.

Глава государства призвал депутатов принять ряд важных законопроектов для присоединения к Евросоюзу.

У Зеленского также проведи совещание, на котором определили первоочередные задачи. По словам Шмыгаля, Киев уже начал секторальные переговоры с Брюсселем.

Зеленский, Стефанчук и Шмыгаль подписали важное заявление – в видео: