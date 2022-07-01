Чиновник подчеркнул, что Украине нужны гарантии для сдерживания будущей агрессии России в ряде сфер, в частности, военной, политической, дипломатической, институциональной и финансовой. Он разделил подход к их реализации всего на три блока.

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Какие гарантии безопасности нужны Украине

В своем выступлении Андрей Ермак отметил, что Украина имеет крайне негативный опыт гарантий безопасности в рамках Будапештского меморандума. Потому подобный механизм в нынешних реалиях нашему государству точно не подходит.

Мы категорически отказываемся его повторять. "Будапешта-2" не будет,

– подчеркнул руководитель Офиса Президента.

Новые гарантии безопасности, по словам чиновника, должны быть включены в юридически обязательные и должным образом ратифицированные международные соглашения с государствами-гарантами. К слову, концепция новых обязательств безопасности должна выглядеть так:

Первый блок . Должен включать в себя дальнейшее предоставление Украине современного вооружения и боевой техники. Государство будет нуждаться в ежегодной финансовой помощи для развития оборонно-промышленного комплекса. Кроме того, следует углублять сотрудничество в областях информационной, морской и кибербезопасности, а также обмена и анализа разведывательной информации.

. Должен включать в себя дальнейшее предоставление Украине современного вооружения и боевой техники. Государство будет нуждаться в ежегодной финансовой помощи для развития оборонно-промышленного комплекса. Кроме того, следует углублять сотрудничество в областях информационной, морской и кибербезопасности, а также обмена и анализа разведывательной информации. Второй блок . Предусматривает действия для сдерживания новой агрессии. Сюда входит оперативная поставка Украине вооружения, оборудования, финансовой и других видов помощи. Необходимо построить систему двусторонних и многосторонних договоров, включающих механизмы действий гарантов на случай повторной агрессии против нашего государства. Кроме того, необходимо постоянно проводить оценку угроз безопасности и разработать механизм срочных консультаций.

. Предусматривает действия для сдерживания новой агрессии. Сюда входит оперативная поставка Украине вооружения, оборудования, финансовой и других видов помощи. Необходимо построить систему двусторонних и многосторонних договоров, включающих механизмы действий гарантов на случай повторной агрессии против нашего государства. Кроме того, необходимо постоянно проводить оценку угроз безопасности и разработать механизм срочных консультаций. Третий блок. Санкционная политика должна стать эффективным инструментом недопущения повторной агрессии со стороны России. Введенные ограничения должны продолжаться, пока страна-агрессор не выполнит определенные условия.

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В третьем блоке говорится о предоставлении Россией надлежащих заверений и гарантий неповторения агрессии. Также она должна обеспечить полную компенсацию ущерба, причиненного Украине и украинцам.

Вместе с тем следует предусмотреть действенный механизм превентивных санкций на будущее, в случае возникновения угрозы агрессии. При этом необходимы гарантии срочного и синхронного введения международного режима санкций, если агрессия повторится.

К слову, Андрей Ермак отметил, что все это важно не только для Украины, но и для других соседей России. Когда практика подтвердит действенность гарантий нашего государства, такие механизмы могут быть распространены и на другие страны.

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