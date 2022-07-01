Про виділення коштів повідомила у соцмережах голова Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн. За словами очільниці ЄК, це допоможе задовольнити першочергові потреби в країні.

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Євросоюз пообіцяв і далі надавати Україні допомогу

У Євросоюзі повідомили, що продовжать підтримку Києва, зокрема, мовиться і про економічну допомогу. Також, запевнила фон дер Ляєн, Брюссель має намір брати участь у відновленні України, це – в довгостроковій перспективі.

Фон дер Ляєн наголосила на необхідності певних реформ в Україні

Зазначимо, що 1 липня голова Єврокомісії виступила перед українським парламентом. Вона наголосила: для того, аби утримати статус кандидата в члени ЄС та продовжити свій євроінтеграційний шлях, Києву необхідно пройти певні кроки.

Одним з головних пунктів фон дер Ляєн назвала обрання голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Національного антикорупційного бюро. При цьому політикиня зазначила, що Україна – єдина в Східному партнерстві, яка ухвалила антикорупційний закон.

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Шлях України до ЄС: останні новини

Президент Зеленський, голова уряду Шмигаль та спікер парламенту Стефанчук підписали заяву про єдність трьох гілок влади на шляху до ЄС.

Глава держави закликав депутатів ухвалити низку важливих законопроєктів для приєднання до Євросоюзу.

У Зеленського також проведи нараду, на якій визначили першочергові завдання. За словами Шмигаля, Київ вже почав секторальні перемовини з Брюсселем.

Зеленський, Стефанчук та Шмигаль підписали важливу заяву – у відео: