Україна створила вражаючу антикорупційну машину, – фон дер Ляєн

На цьому наголосила очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, яка виступали у Верховній Раді, повідомляє 24 канал. Вона заявила, що після Революції Гідності Україна створила "вражаючу антикорупційну машину".

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Разом з тим, за словами очільниці Єврокомісії, Україна не повинна зупинятися і якнайшвидше призначити керівників САП і НАБУ.

Але зараз цим установам потрібні зуби та потрібні люди на керівних постах. У найкоротші терміни мають бути призначені новий голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та новий директор Національного антикорупційного бюро України,

– сказала вона.

Фон дер Ляєн заявила, що Україна – єдина країна у Східному партнерстві Європи, яка ухвалила антиолігархічний закон. Також президентка Єврокомісії, яка у травні відвідала Київ, наголосила на реформі Конституційного суду.

"Законодавство необхідне для процедур відбору суддів відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії. Інститути повинні ожити, щоб вони могли задовольнити сподівання вашого народу. Або подумайте про надмірний вплив олігархів на економіку. Сьогодні Україна – єдина країна у Східному партнерстві Європи, яка ухвалила закон, покликаний зламати контроль олігархів над вашим економічним та політичним життям. І я хвалю вас за це", – сказала фон дер Ляєн.

Вона додала, що тепер українська влада повинна зосередитися на реалізації цього закону з урахуванням майбутнього висновку Венеціанської комісії.

Урсула фон дер Ляєн виступила у Верховній Раді – відео

Від України не вимагають швидких змін

За словами очільниці Єврокомісії, Верховна Рада має прийнятий закон про ЗМІ, "який приведе українське законодавство у відповідність до чинних стандартів ЄС та наділить повноваженнями незалежного регулятора ЗМІ".

Фон дер Ляєн заявила, що в Україні вже чинні багато законів та інститутів, і "настав час перетворити правила та органи на позитивні та стійкі зміни".

Окрім того, за її словами, у Євросоюзі розуміють, що реформи займуть багато часу. Тому від України, в якій тривають бойові дії, не вимагають швидких змін.

У Раді з'явився прапор ЄС

Додамо, що у Верховній Раді України після виступу фон дер Ляєн з'явився прапор Європейського Союзу. Тепер він майорітиме поряд з українським стягом.



У Раді з'явився прапор ЄС / Фото із соцмереж Ради

Хто ще виступав у Раді

Після початку повномасштабної війни у Верховній Раді України виступили ряд європейських лідерів. Серед них президент Польща Анджей Дуда. Свою промову перед нардепами польський президент розпочав з того, що зачитав перші рядки гімну України та Польщі.

У травні в Раді виступив і прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Глава британського уряду пообіцяв передати нову зброю Україні. Також перед Верховною Радою України виступив очільник уряду Нідерландів Марк Рютте.

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