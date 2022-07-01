Украина создала впечатляющую антикоррупционную машину, – фон дер Ляйен

Об этом заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, которая выступала в Верховной Раде, сообщает 24 канал. Она заявила, что после Революции Достоинства Украина создала "впечатляющую антикоррупционную машину".

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Вместе с тем, по словам главы Еврокомиссии, Украина не должна останавливаться и как можно быстрее назначить руководителей САП и НАБУ.

Но сейчас этим учреждениям нужны зубы и нужны люди на руководящих постах. В кратчайшие сроки должны назначить нового главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры и нового директора Национального антикоррупционного бюро Украины,

– сказала она.

Фон дер Ляйен заявила, что Украина – единственная страна в Восточном партнерстве Европы, которая приняла антиолигархический закон. Также президент Еврокомиссии, которая в мае посетила Киев, отметила реформу Конституционного суда.

"Законодательство необходимо для процедур отбора судей в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии. Институты должны ожить, чтобы они могли оправдать надежды вашего народа. Или подумайте о чрезмерном влиянии олигархов на экономику. Сегодня Украина – единственная страна в Восточном партнерстве Европы, принявшая закон, призванный поломать контроль олигархов над вашей экономической и политической жизнью. И я хвалю вас за это", – сказала фон дер Ляйен.

Она добавила, что теперь украинские власти должны сосредоточиться на реализации этого закона с учетом будущего вывода Венецианской комиссии.

Урсула фон дер Ляйен выступила в Верховной Раде

От Украины не требуют быстрых перемен

По словам главы Еврокомиссии, Верховная Рада имеет принятый закон о СМИ, "который приведет украинское законодательство в соответствие с действующими стандартами ЕС и наделит полномочиями независимого регулятора СМИ".

Фон дер Ляйен заявила, что в Украине уже действуют многие законы и институты, и "пришло время превратить правила и органы в положительные и стойкие изменения".

Кроме того, по ее словам, в Евросоюзе понимают, что реформы займут много времени. Поэтому от Украины, в которой продолжаются боевые действия, не требуют скорых перемен.

В Раде появился флаг ЕС

Добавим, что в Верховной Раде после выступления фон дер Ляйен появился флаг Европейского Союза. Теперь он будет висеть рядом с украинским флагом.



В Раде появился флаг ЕС / Фото из соцсетей Рады

Кто еще выступал в Раде

После начала полномасштабной войны в Верховной Раде выступили европейские лидеры. Среди них президент Польша Анджей Дуда. Свою речь перед нардепами польский президент начал с того, что зачитал первые строчки гимна Украины и Польши.

В мае в Раде выступил и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Глава британского правительства пообещал передать новое оружие Украине. Также перед Верховной Радой Украины выступил глава правительства Нидерландов Марк Рютте.

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