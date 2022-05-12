До України приїжджають світові та європейські, зокрема, високопосадовці, щоб підтримати нашу державу. Вони відвідують зруйновану Київщину, обіцяють різноманітну допомогу в викриттів злочинів росіян та фінансову підтримку.

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Виступ прем'єра Нідерландів

Президент Володимир Зеленський багато разів за час війни звертався до парламентів різних країн. Він розповідав, які звірства чинить Росія на нашій землі. Також говорив про те, яка допомога нам потрібна, щоб її здолати.

Тепер ця закономірність почала працювати навпаки – і лідери інших країн виступають перед нашими народними депутатами у Верховній Раді, адресуючи своє звернення до народу України.

У парламенті першим з таких лідерів заслухали великого друга України Бориса Джонсона. Прем'єр Великої Британії виступав у режимі онлайн.

Сьогодні, 12 травня, перед Верховною Радою України виступив очільник уряду Нідерландів Марк Рютте. Його виступ відбувся також по відеозв'язку. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Фрагмент виступу Марка Рютте перед народними обранцями: дивіться відео

Як Нідерланди підтримують Україну

Після розмови президента України Володимира Зеленського та нідерландського прем'єра Марка Рютте у Нідерландах заявили, що нададуть Україні важку зброю для захисту від російської агресії. Мовиться про бронемашини. Політики поговорили ще в середині квітня.

Крім того, у Києві вже відновило роботу посольство Нідерландів, що свідчить про солідарність та бажання з боку Нідерландів підтримати нашу країну та допомогти їй. Посол Йеннес де Мол разом із командою мають намір тісно співпрацювати з українською владою. Консульський відділ поки ще був закритий.

Також ЗМІ повідомляли, що нідерландські порти відмовилися розвантажувати танкер, що перевозить російське дизельне пальне. Це важливо, бо країна-агресорка таким чином не може заробляти свої гроші на крові й при цьому вбивати мирних українців.

Що казав Зеленський у зверненні до парламенту Нідерландів: дивіться відео