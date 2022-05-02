Наразі судно під назвою Sunny Liger стоїть поряд із Амстердамом. Воно оперує під прапором Маршаллових Островів.
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Річ у тім, що європейські країни готуються до санкцій на експорт енергоносіїв Москви після її вторгнення в Україну.
Що відомо про танкер із російським пальним
- Танкер має завантажено приблизно 60 тисяч тонн дизельного палива.
- Його загрузили у порту Приморська.
- Він вирушив у путь наприкінці квітня 2022 року.
Як повідомив директор портового підрозділу голландської профспілки FNV Нік Стам, танкеру спершу відмовили в’їжджати до шведського порту. Згодом йому відмовили ще й в Роттердамі, а пізніше – і в Амстердамі.
Якщо доки десь у світі відмовляються від вантажу, ми також відмовимося. Ми робимо це на основі міжнародної солідарності,
– розповів він в інтерв'ю агентству.
За його словами, судно стоїть біля Аймаудена, неподалік порту Амстердама. Наразі незрозуміло, як довго воно там чекатиме.
Як прокоментували це в уряді Нідерландів
Раніше міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра назвав ситуацію "дивною". Річ у тім, що судно не ходить під російським прапором і не перевозить заборонені вантажі.
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