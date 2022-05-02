В настоящее время судно под названием Sunny Liger стоит рядом с Амстердамом. Оно оперирует под флагом Маршалловых островов.

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Дело в том, что европейские страны готовятся к санкциям на экспорт энергоносителей Москвы после ее вторжения в Украину.

Что известно о танкере с российским горючим

Танкер загружен примерно 60 тысячами тонн дизельного топлива.

Его загрузили в порту Приморска.

Он отправился в путь в конце апреля 2022 года.

Как сообщил директор портового подразделения голландского профсоюза FNV Ник Стам, танкеру сначала отказали въезжать в шведский порт. Впоследствии ему отказали еще и в Роттердаме, а позже – и в Амстердаме.

Если доки где-нибудь в мире отказываются от груза, мы также откажемся. Мы делаем это на основе международной солидарности,

– рассказал он в интервью агентству.

По его словам, судно стоит возле Аймаудена, недалеко от порта Амстердама. Пока непонятно, как долго там будет ждать.

Справка. Пока Sunny Liger ожидает дальнейшую судьбу, другой корабль, перевозивший дизельное топливо из Приморска, CB Caribic, вошел в район порта Амстердама в воскресенье.

Как прокомментировали это в правительстве Нидерландов

Ранее министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра назвал ситуацию "странной". Дело в том, что судно не ходит под российским флагом и не перевозит запрещенные грузы.

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