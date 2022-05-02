В настоящее время судно под названием Sunny Liger стоит рядом с Амстердамом. Оно оперирует под флагом Маршалловых островов.
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Дело в том, что европейские страны готовятся к санкциям на экспорт энергоносителей Москвы после ее вторжения в Украину.
Что известно о танкере с российским горючим
- Танкер загружен примерно 60 тысячами тонн дизельного топлива.
- Его загрузили в порту Приморска.
- Он отправился в путь в конце апреля 2022 года.
Как сообщил директор портового подразделения голландского профсоюза FNV Ник Стам, танкеру сначала отказали въезжать в шведский порт. Впоследствии ему отказали еще и в Роттердаме, а позже – и в Амстердаме.
Если доки где-нибудь в мире отказываются от груза, мы также откажемся. Мы делаем это на основе международной солидарности,
– рассказал он в интервью агентству.
По его словам, судно стоит возле Аймаудена, недалеко от порта Амстердама. Пока непонятно, как долго там будет ждать.
Как прокомментировали это в правительстве Нидерландов
Ранее министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра назвал ситуацию "странной". Дело в том, что судно не ходит под российским флагом и не перевозит запрещенные грузы.
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