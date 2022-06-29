Спільний роумінг з ЄС та єдина зона платежів у євро без комісії

Під головуванням президента Володимира Зеленського 28 червня відбулася нарада щодо підготовки України до майбутнього членства у ЄС. Глава уряду Денис Шмигаль повідомив, що статус кандидата дає Україні змогу розпочинати секторальні перемовини.

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За словами Шмигаля, у роботі вже вісім напрямів. Йдеться про приєднання до Конвенції про процедуру спільного транзиту (NCTS) – так званий митний безвіз. Україна отримала позитивний висновок і тепер потрібно, щоб Верховна Рада ухвалила відповідний закон у другому читанні.

Інший напрямок – підготовка до підписання угоди про лібералізацію автомобільних перевезень. Повідомляється, що завдяки цьому дозволи на транспортні перевезення для українських компаній будуть непотрібні.

Денис Шмигаль наголосив на важливості створення спільного простору роумінгу між Україною та ЄС. Також триває підготовка до приєднання України до єдиної зони платежів у євро без комісії.

Інтеграції України в цифровий ринок ЄС і приєднання до "зеленого курсу"

Прем'єр-міністр акцентував на значенні інтеграції енергосистеми України з енергомережею континентальної Європи, укладенні угоди про так званий промисловий безвіз, інтеграції України в цифровий ринок ЄС та долученні до всіх ініціатив європейського "зеленого курсу".

Водночас віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина повідомила, що напрацьовано секторальну базу відносин між Україною та ЄС. За її словами, це допоможе швидше проходити певні процедури.

Президент Зеленський обговорив з учасниками наради законопроєкти для європейської та євроатлантичної інтеграції України, визначені як пріоритетні на 2022 рік.

Ми не маємо зупинятися. Поставлено завдання, ми дали нашим людям важливі обіцянки. Цей курс ми не змінюємо,

– сказав глава держави.

Як відомо, 23 червня під час саміту ЄС схвалили історичне рішення – надали Україні статус кандидата на вступ до Євросоюзу. Разом з Україною статус кандидата в ЄС отримала й Молдова.

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