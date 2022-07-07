Гроші підуть на забезпечення невідкладних бюджетних потреб. У Мінфіні відзначили, що рішення схвалили у безпрецедентно короткі терміни.

До речі Україна розраховує на майже 30 мільярдів доларів підтримки від партнерів: на що підуть гроші

Щоправда, допомогу має ще схвалити Рада ЄС. Після чого цього відповідне рішення набуде чинності.

Що цьому передувало

Єврокомісія 1 липня оголосила про виділення Україні додаткової фінансової підтримки у розмірі 1 мільярда євро.

Гроші спрямують на фінансування першочергових бюджетних потреб та загалом на забезпечення фінансової стабільності в Україні.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Брюссель збирається брати участь у відновленні України в довгостроковій перспективі.

Допомога від партнерів

Сума фінансової допомоги Україні від партнерів сягнула майже 29 мільярдів доларів. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що близько 9 мільярдів наша держава вже отримала. Зокрема, це допомога від ЄС, США та Канади. Окремо від країн-членів ЄС також є пряма бюджетна підтримка.

Крім того, є різні види грантової та кредитної підтримки від міжнародних фінансових інституцій: МВФ, Світового банку та Міжнародного банку реконструкції та розвитку. В уряді запевняють, що Україні вистачить грошей, аби виконувати соціальні та гуманітарні зобов'язання. Ситуація залишається прогнозованою.

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