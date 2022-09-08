Зміна поведінки окупантів свідчить про трансформацію їхніх уявлень про російську владу й може стати основою для протестних настроїв. Про це 24 каналу розповів військовослужбовець ЗСУ Євген Карась.

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Активіст зазначив, що у російській армії назрівають опозиційні кремлю настрої.

Зараз дуже сильно залунали прокльони путіна з боку російських солдатів та офіцерів з фронту. Такого ніколи не було і таке ніколи не дозволялося. Вони почали про це писати. Я не знаю, що це є – випуск пару, чи ще щось, але такого ніколи не було,

– розповів Карась.

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За його словами, такі зміни у свідомості російських армійців відбуваються вперше за багато років.

"Я читаю їх багато років, але у них відчутною почалася критика путіна. Вони називають його не прямо путін, а "наш царьок". Якщо почалась така критика, то це дуже цікаві сигнали. У них назріває щось "веселеньке" і балаклійські події сильніше акселерують цей процес", – резюмував військовослужбовець.

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Ситуація на фронті: що відомо

Військові ЗСУ продовжують утримувати ворога та стримують його просування. За добу ЗСУ відбили кілька спроб росіян атакувати наші позиції. Ті зазнавши втрат, відступили.

Українські військові докладають максимальних зусиль, аби кількість окупантів на нашій землі щодня меншала. Нового успіху вони досягли на Запоріжжі.

Про те, що ЗСУ мають успіхи на Півдні України, говорять вже не лише міжнародні експерти й наш Генштаб, а й самі росіяни. Щоправда, вони визнають це випадково.

Водночас ЗСУ звільнили понад 20 населених пунктів і просунулися вглиб на 50 кілометрів на Харківському напрямку. російський фронт навколо Ізюма "посипався".

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