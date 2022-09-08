Зміна поведінки окупантів свідчить про трансформацію їхніх уявлень про російську владу й може стати основою для протестних настроїв. Про це 24 каналу розповів військовослужбовець ЗСУ Євген Карась.
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Активіст зазначив, що у російській армії назрівають опозиційні кремлю настрої.
Зараз дуже сильно залунали прокльони путіна з боку російських солдатів та офіцерів з фронту. Такого ніколи не було і таке ніколи не дозволялося. Вони почали про це писати. Я не знаю, що це є – випуск пару, чи ще щось, але такого ніколи не було,
– розповів Карась.
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За його словами, такі зміни у свідомості російських армійців відбуваються вперше за багато років.
"Я читаю їх багато років, але у них відчутною почалася критика путіна. Вони називають його не прямо путін, а "наш царьок". Якщо почалась така критика, то це дуже цікаві сигнали. У них назріває щось "веселеньке" і балаклійські події сильніше акселерують цей процес", – резюмував військовослужбовець.
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Ситуація на фронті: що відомо
- Військові ЗСУ продовжують утримувати ворога та стримують його просування. За добу ЗСУ відбили кілька спроб росіян атакувати наші позиції. Ті зазнавши втрат, відступили.
- Українські військові докладають максимальних зусиль, аби кількість окупантів на нашій землі щодня меншала. Нового успіху вони досягли на Запоріжжі.
- Про те, що ЗСУ мають успіхи на Півдні України, говорять вже не лише міжнародні експерти й наш Генштаб, а й самі росіяни. Щоправда, вони визнають це випадково.
- Водночас ЗСУ звільнили понад 20 населених пунктів і просунулися вглиб на 50 кілометрів на Харківському напрямку. російський фронт навколо Ізюма "посипався".
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