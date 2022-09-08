Изменение поведения оккупантов свидетельствует о трансформации их представлений о российских властях и может стать основой для протестных настроений. Об этом 24 каналу рассказал военнослужащий ВСУ Евгений Карась.

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Активист отметил, что в российской армии назревают оппозиционные кремля настроения.

Сейчас очень сильно раздались проклятия путина со стороны русских солдат и офицеров с фронта. Такого никогда не было и такое никогда не разрешалось. Они начали об этом писать. Я не знаю, что это – выпуск пара или еще что-то, но такого никогда не было,

– рассказал Карась.

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По его словам, такие изменения в сознании российских армейцев происходят впервые за многие годы.

"Я читаю их много лет, но у них ощутимой началась критика путина. Они называют его не прямо путин, а "наш царек". Если началась такая критика, то это очень интересные сигналы. У них назревает что-то "веселенькое" и балаклейские события сильнее акселерируют этот процесс", – резюмировал военнослужащий.

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Ситуация на фронте: что известно

Военные ВСУ продолжают удерживать врага и сдерживают его продвижение. За сутки ВСУ отразили несколько попыток россиян атаковать наши позиции. Те, понеся потери, отступили.

Украинские военные прилагают максимальные усилия, чтобы количество оккупантов на нашей земле ежедневно уменьшалось. Нового успеха они добились на Запорожье.

О том, что ВСУ преуспевают на Юге Украины, говорят уже не только международные эксперты и наш Генштаб, но и сами россияне. Правда, они признают это случайно.

В то же время ВСУ уволили более 20 населенных пунктов и продвинулись вглубь на 50 километров в Харьковском направлении. Русский фронт вокруг Изюма "посыпался".

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