Киев надеется, что своими действиями он подтолкнет союзников к ускорению поставок военной помощи. Об этом 24 каналу рассказал российский журналист, международный обозреватель Иван Яковина.

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Эксперт отметил, что Украина и страны Запада очень опасались реакции россии, однако кремль никак не отреагировал на действия ВСУ в Крыму.

путин и его люди очень громко топали ногами и говорили, что "не дай бог" что-то упадет на Крым – они сразу же начнут чуть ли не ядерную войну. Вот упало и взорвалось – уничтожены самолеты, самый большой склад боеприпасов. И что? А ничего. Все убедились, что ничего страшного в этом нет, можно продолжать все дальше,

– объяснил Яковина.

По его словам, Украина осознанно берет на себя эту ответственность.

"А россияне говорят, что они не верят. Потому что если они это признают, то россия по сути ни на что не способна. Поэтому это еще один сигнал для Запада, чтобы он не боялся оказывать помощь Украине. Мы видим, что россия не может ничего сделать с операцией украинской армии, в том числе и в Крыму", – резюмировал обозреватель.

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Удары по Крыму: что известно

7 сентября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный признал удары ВСУ по временно оккупированному Крыму. Он отметил, что контроль над полуостровом – основа успеха на Юге и даже на Востоке.

В то же время в Генштабе отметили, что главной целью Вооруженных Сил Украины является освобождение всех оккупированных территорий. Для этого проводят разные мероприятия, направленные на ослабление врага.

Недавно Балаклава открыла осенний сезон крымского "хлопка". В местных телеграм-каналах начали об этом писать примерно в 16 часов 1 сентября. Перед этим появились идентичные сообщения жителей Херсона.

Также всех украинцев просят эвакуироваться с оккупированных территорий. Ведь это очень поможет нашим защитникам в освобождении. Кстати, в Укрзализныце 3 сентября сообщили, что запускают поезда для эвакуации людей из Крыма.

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