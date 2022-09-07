Совместную статью Валерия Залужного и заместителя председателя комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, генерал-лейтенанта Михаила Забродского опубликовал Укринформ. Ее самые важные аспекты в эфире 24 канала обсудил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Важно Залужный предположил, какова сейчас цель россии в отношении Украины и попытается ли враг снова пойти на Киев

Залужный признал удары по Крыму

По мнению специалиста, главнокомандующий вспоминает удар по аэродрому Новофедоровки под Саками в Крыму, поскольку это такой пример того, что может происходить, когда есть возможность поражать военную инфраструктуру.

Ее важно иметь возможность поражать не только на территории оккупированного Крыма, Юга или Востока, а иметь возможности ее поражать и на территории россии.

– подчеркивает Александр Мусиенко.

По его словам, речь здесь не о том, что Украина хочет получить 1,5 тысячи ракет дальнего действия и уничтожить всю военную инфраструктуру вплоть до Урала, хотя это и могло бы быть наиболее действенным инструментом.

Речь идет о том, что даже несколько успешных ударов могут продемонстрировать, что у Украины есть возможности. Соответственно эти возможности рассчитываются и дают возможность бить по тыловому обеспечению противника, разрушать его военную инфраструктуру. Следовательно, это еще и имеет такой своеобразный психологический сдерживающий фактор.

Залужный подтвердил, что ВСУ били по Крыму: смотрите видео

Без победных реляций

Следующий немаловажный момент – прицел статьи на 2023 год. Военное руководство прогнозирует, что война так же может продолжиться и идти и в 2023 году.

Надо осознавать это. Удастся раньше добиться победы – это хорошо. Но надо понимать, что она может продолжаться и дольше. Соответственно, нужны стратегии разного уровня планирования,

– объясняет аналитик.

На первом этапе намечаются наибольшие угрозы, которые есть сейчас. В своей статье Валерий Залужный указывает на Запорожское направление – что оно может быть под угрозой, поэтому ВСУ будут прилагать усилия, чтобы не дать противнику возобновить наступательные действия вообще.

"Дается понимание, почему важно вытеснить врага с плацдарма на правобережье. Фактически, единственный плацдарм, который российские войска временно оккупируют на правобережье – это Херсонская область", – подчеркнул Александр Мусиенко.

По его мнению, такие моменты тоже важны, ведь в руководстве войск никто не говорит исключительно о победоносных реляциях, а дает настоящий анализ того, что может происходить, демонстрирует понимание и осознание определенных угроз и как им противодействовать.

То есть, с этой точки зрения, я приветствую такие тексты. Считаю, что это совершенно правильно,

– подчеркивает специалист.

Каким должен быть конец войны

В целом статья Валерия Залужного позволяет украинцам увидеть оценку стратегической ситуации на фронте – какова она сейчас и как она может развиваться в будущем.

"Что мне нравится – то, что дискуссия не идет к тому, что мы сосредотачиваемся на каких-то исключительно тактических вещах", – подчеркивает Мусиенко.

В частности, он выделил момент об освобождении Крыма. В статье Залужный говорит о том, что даже когда мы вытесним с полуострова российский флот, он перебазируется в новороссийск и сможет и дальше угрожать нам ракетами.

Даже это еще не будет означать окончательную победу. То есть, чтобы она наступила, нужно показать россии, что у нас довольно существенные способности достать ее флот даже там,

– подчеркнул эксперт.

Кроме того, необходимо нанести существенное поражение противнику, чтобы у него не было сил и средств вообще думать и мечтать о каких-то наступательных действиях.