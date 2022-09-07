Спільну статтю Валерія Залужного та заступника голови комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони й розвідки, генерал-лейтенанта Михайла Забродського опублікував Укрінформ. Її найважливіші аспекти в ефірі 24 каналу обговорив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

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Залужний визнав удари по Криму

На думку фахівця, головнокомандувач згадує удар по аеродрому Новофедорівки, що під Саками в Криму, оскільки це такий приклад того, що може відбуватися, коли є можливість вражати військову інфраструктуру.

Її важливо мати можливість вражати не лише на території окупованого Криму, Півдня чи Сходу, а мати можливості її вражати й на території росії,

– наголошує Олександр Мусієнко.

За його словами, тут мова не про те, що Україна хоче отримати 1,5 тисячі ракет дальньої дії та знищити всю військову інфраструктуру аж до Уралу, хоча це й могло б бути найбільш дієвим інструментом.

Мова про те, що навіть кілька успішних ударів можуть продемонструвати, що в України є спроможності й можливості. Відповідно ці спроможності рохвиваються та надають можливість бити по тиловому забезпеченню противника, руйнувати його військову інфраструктуру. Відтак це ще й має такий своєрідний психологічний стримуючий фактор.

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Без переможних реляцій

Наступний важливий момент – приціл статті на 2023 рік. Військове керівництво робить прогноз, що війна так само може продовжитися й тривати й у 2023 році.

Треба бути свідомим цього. Вдасться раніше досягти перемоги – це добре. Та треба розуміти, що може вона тривати й довше. Відповідно, потрібні стратегії різного рівня планування,

– пояснює аналітик.

На першому етапі окреслюються найбільші загрози, які є нині. У своїй статті Валерій Залужний вказує на Запорізький напрямок – що він може бути під загрозою, тому ЗСУ докладатимуть зусиль, щоб не дати противнику поновити наступальні дії взагалі.

"Дається розуміння, чому важливо витіснити ворога з плацдарму на правобережжі. Фактично, єдиний плацдарм, який російські війська тимчасово окупують на правобережжі – це Херсонська область", – підкреслив Олександр Мусієнко.

На його думку, такі моменти теж важливі, адже в керівництві війська ніхто не говорить виключно про переможні реляції, а дає справжній аналіз того, що може відбуватися, демонструє розуміння та усвідомлення певних загроз та як їм протидіяти.

Тобто, з цієї точки зору я вітаю такі тексти. Вважаю, що це абсолютно правильно,

– наголошує фахівець.

Яким має бути кінець війни

Загалом стаття Валерія Залужного дозволяє українцям побачити оцінку стратегічної ситуації на фронті – якою вона є зараз та як вона може розвиватися в майбутньому.

"Що мені подобається – те, що дискусія не йде до того, що ми зосереджуємося на якихось виключно тактичних речах", – підкреслює Мусієнко.

Зокрема, він виділив момент щодо звільнення Криму. У статті Залужний говорить про те, що навіть коли ми витіснимо з півострова російський флот, він перебазується в новоросійськ і зможе й надалі загрожувати нам ракетами.

Навіть це ще не означатиме кінцеву перемогу. Тобто, щоб вона настала, потрібно показати росії, що в нас доволі суттєві спроможності дістати її флот навіть там,

– наголосив експерт.

Крім того, необхідно завдати суттєвої поразки противнику, аби в нього не було сил і засобів взагалі думати й мріяти про якісь наступальні дії.