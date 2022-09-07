Головнокомандувач Валерій Залужний у статті в співавторстві з Михайлом Забродським припустив, що може бути з росією, якщо у 2023 році ЗСУ звільнять півострів. Крім того, якщо ще й воєнна кампанія буде для нас повністю успішною.

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Такий розвиток подій однозначно позитивний

За словами військових, позитив від такого успіху в усіх сферах переоцінити важко. Воєнне значення такої перемоги ще більш важливе для нас.

росія втрачає базу для Чорноморського флоту, аеродромну мережу, значну кількість запасів матеріальних засобів і, найімовірніше, значну кількість особового складу і техніки. Ніщо не може суттєво завадити болісному, але цілком реальному перебазуванню чорноморського флоту до військово-морської бази Новоросійськ,

– мовиться у роботі Залужного та Забродського.

Військові відзначають, що ця база все одно розташована на східному узбережжі Чорного моря. Це означає, що військова присутність агресора в регіоні залишиться разом із загрозою ракетних ударів.

Що буде з російською авіацією

Залужний з Забродським припустили, що подібне може бути й з тим, як росія використовує авіацію на аеродромах Приморсько-Ахтарськ та Єйськ.

"Втрата значної кількості запасів матеріальних засобів для російської армії матиме лише тимчасовий ефект. Втрати в особовому складі й техніці, щонайменше, в плані чисельності, росіяни з часом можуть поповнити", – кажуть військові.

За їх словами, висновок такий, що після 2023 року можна вести мову лише про новий етап протистояння. Звісно, з іншими вихідними даними і перспективами, але все ж таки триваючий конфлікт. Будуть втрати життів, витрати ресурсів і до кінця невизначений кінцевий результат.

Адже є дещо інший підхід до визначення центру тяжіння російських сил і самої суті цієї війни.

Ситуація в Криму

Головнокомандувач Валерій Залужний визнав удари ЗСУ по тимчасово окупованому Криму. Він зауважив, що контроль над півостровом – це основа успіху на Півдні й навіть на Сході.

Також з території окупованого Криму почали масово втікати громадяни росії. Це поширюється як на туристів, так і росіян, які вирішили там оселитися. Вони всі розуміють, що скоро наступить "момент Х".

Український військовий та режисер Олег Сенцов розповідав, що Крим повинен повернутись з окупації, а багато людей вже давно чекають на звільнення.

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