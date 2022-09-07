Про це розповів Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в інтерв'ю першому заступнику Голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони і розвідки Михайлу Забродському.

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Якою зараз є мета росії

За словами Залужного, ще більш привабливою для противника може виглядати перспектива просування на Запорізькому напрямку.

"Вона забезпечує подальші дії на Північ та створення прямої загрози оволодіння Запоріжжям та Дніпром, що своєю чергою призведе до втрати українською стороною контролю над значною частиною Лівобережної України", – пояснив Залужний.

Чи спробує ворог знов піти на Київ

Головнокомандувач ЗСУ припустив, що окупанти можуть спробувати захопити Київ. Також існує загроза повторного розгортання бойових дій з території Білорусі.

Але найбільше можливостей відкриває подальше просування на Південнобузькому напрямку з оперативного плацдарму на правому березі річки Дніпро,

– додав він.

Залужний наголосив, що успіх на Півдні може мати подвійний ефект:

цілком реальні перспективи оволодіння Миколаєвом та Одесою;

створення загрозливого напрямку в бік Кривого Рогу, а надалі – і загрози центральним та західним регіонам України.

Якою є обстановка у північних регіонах зараз

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Натомість на інших напрямках ворог вів обстріли, зокрема:

на Сіверському напрямку зафіксували мінометні обстріли в районах населених пунктів Гай Чернігівської області та Волфине, Запсілля, Манухівка і Стукалівка Сумської області;

на Харківському напрямку ворог завдав обстрілів у районах населених пунктів Прудянка, Чорноглазівка, Миронівка, Великі Проходи, Руська та Черкаська Лозова, Руські та Черкаські Тишки.

Приватні воєнні компанії, що діють на тимчасово захоплених територіях, зокрема, в населеному пункті Олександрівка Харківської області, зазнають суттєвих втрат.

Окремі підрозділи нараховують понад 40% важкопораненими та вбитими. Тіла багатьох загиблих не ідентифікуються та рахуються як зниклі безвісти,

– розповіли у Генштабі.