Це сталось сьогодні, 7 вересня. Про це повідомили у Командуванні Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

До теми Січеславські десантники збили російський штурмовик Су-25

Як наші сили збили два російських штурмовики

В одному з районів виконання завдань були успішно збиті два російських штурмовики Су-25 "Грач". Це зробили підрозділи протиповітряної оборони 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади та 80 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ.

На опублікованому відео зафіксовано бойову роботу зенітників 80 окремої десантно-штурмової бригади.

Броньовані літаки окупантів були назавжди приземлені розрахунками ПЗРК "Ігла". Смерть російським окупантам! ДШВ – завжди перші! Слава Україні!

– зазначили у відомстві.

Як десантники збили ворожі штурмовики: дивіться відео

ЗСУ "приземлили" російський штурмовик

Загарбники намагаються утримати займані рубежі, тому завдають авіаційних ударів у напрямку Білогірки, Костромки, Сухого Ставка, Безіменного. Також росіяни продовжують обстрілювати з важкої артилерії Нікопольський район.

Однак за це загарбники швидко отримали відповідь від ЗСУ. Наші зенітно-ракетні підрозділи "достроково приземлили" ворожий штурмовик Су-25.

Втрати ворога станом на 7 вересня

Загалом за весь час повномасштабної війни українські захисники відправили на "концерт кобзона" 50 610 росіян.

танків – 2 097 (+20 за минулу добу) одиниць;

бойових броньованих машин – 4 520 (+36) одиниць;

артилерійських систем – 1 194 (+15) одиниці;

РСЗВ – 300 (+4) одиниць;

засобів ППО – 156 одиниць;

літаків – 237 (+1) одиниць;

гелікоптерів – 208 (+1) одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 880 (+4) одиниць;

крилатих ракет – 214 (+5) одиниць;

кораблів та катерів – 15 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 3 320 (+15) одиниць;

спеціальної техніки – 109 одиниць.

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