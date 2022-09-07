Це сталось сьогодні, 7 вересня. Про це повідомили у Командуванні Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.
До теми Січеславські десантники збили російський штурмовик Су-25
Як наші сили збили два російських штурмовики
В одному з районів виконання завдань були успішно збиті два російських штурмовики Су-25 "Грач". Це зробили підрозділи протиповітряної оборони 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади та 80 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ.
На опублікованому відео зафіксовано бойову роботу зенітників 80 окремої десантно-штурмової бригади.
Броньовані літаки окупантів були назавжди приземлені розрахунками ПЗРК "Ігла". Смерть російським окупантам! ДШВ – завжди перші! Слава Україні!
– зазначили у відомстві.
Як десантники збили ворожі штурмовики: дивіться відео
ЗСУ "приземлили" російський штурмовик
Загарбники намагаються утримати займані рубежі, тому завдають авіаційних ударів у напрямку Білогірки, Костромки, Сухого Ставка, Безіменного. Також росіяни продовжують обстрілювати з важкої артилерії Нікопольський район.
Однак за це загарбники швидко отримали відповідь від ЗСУ. Наші зенітно-ракетні підрозділи "достроково приземлили" ворожий штурмовик Су-25.
Втрати ворога станом на 7 вересня
Загалом за весь час повномасштабної війни українські захисники відправили на "концерт кобзона" 50 610 росіян.
- танків – 2 097 (+20 за минулу добу) одиниць;
- бойових броньованих машин – 4 520 (+36) одиниць;
- артилерійських систем – 1 194 (+15) одиниці;
- РСЗВ – 300 (+4) одиниць;
- засобів ППО – 156 одиниць;
- літаків – 237 (+1) одиниць;
- гелікоптерів – 208 (+1) одиниць;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 880 (+4) одиниць;
- крилатих ракет – 214 (+5) одиниць;
- кораблів та катерів – 15 одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3 320 (+15) одиниць;
- спеціальної техніки – 109 одиниць.
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