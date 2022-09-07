Это произошло сегодня, 7 сентября. Об этом сообщили в Командовании Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

Сечеславские десантники сбили российский штурмовик Су-25

Как наши силы сбили два русских штурмовика

В одном из районов выполнения задач были успешно сбиты два российских штурмовика Су-25 "Грач". Это сделали подразделения противовоздушной обороны 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады и 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ.

На опубликованном видео зафиксирована боевая работа зенитчиков 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Бронированные самолеты захватчиков были навсегда приземлены расчетами ПЗРК "Игла". Смерть русским оккупантам! ДШВ – всегда первые! Слава Украине!

– отметили в ведомстве.

Как десантники сбили вражеские штурмовики: смотрите видео

ВСУ "приземлили" российский штурмовик

Захватчики пытаются удержать занимаемые рубежи, поэтому наносят авиационные удары в направлении Белогорки, Костромки, Сухого Ставка, Безымянного. Также россияне продолжают обстреливать из тяжелой артиллерии Никопольский район.

Однако за это захватчики быстро получили ответ от ВСУ. Наши зенитно-ракетные подразделения "досрочно приземлили" вражеский штурмовик Су-25.

Потери врага по состоянию на 7 сентября

За все время полномасштабной войны украинские защитники отправили на "концерт кобзона" 50 610 россиян.

танков – 2097 (+20 за минувшие сутки) единиц;

боевых бронированных машин – 4520 (+36) единиц;

артиллерийских систем – 1194 (+15) единицы;

РСЗО – 300 (+4) единиц;

средств ПВО – 156 единиц;

самолетов – 237 (+1) единиц;

вертолетов – 208 (+1) единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 880 (+4) единиц;

крылатых ракет – 214 (+5) единиц;

кораблей и катеров – 15 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 3320 (+15) единиц;

специальной техники – 109 единиц.

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