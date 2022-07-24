Завдання виконали бійці підрозділу протиповітряної оборони 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ДШВ ЗСУ. Відтак втрат ворога побільшало.
Броньований літак окупантів збили розрахунком ПЗРК "Ігла".
Українські військові 24 липня збили російський штурмовик Су-25 "Грач". Його приземлили "Іглою".
Завдання виконали бійці підрозділу протиповітряної оборони 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ДШВ ЗСУ. Відтак втрат ворога побільшало.
Броньований літак окупантів збили розрахунком ПЗРК "Ігла".