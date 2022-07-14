Українська авіація щодня завдає ударів по позиціях окупантів. Про це розповів речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат під час брифінгу, повідомляє 24 канал.

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Від початку вторгнення авіація здійснила понад 1700 ударів. Найбільшими цілями зараз є логістичні центри ворога, склади боєприпасів.

росіяни не залітають у повітряний простір України

Ігнат відзначив, що росіяни вже 2 з половиною місяці не залітають в український повітряний простір. Ворог змінив свою тактику: діє з території білорусі, росії, Чорного та Каспійського морів. Звідти окупанти запускають різні типи крилатих ракет.

За словами речника, зараз росіяни переважно використовують ракети радянського виробництва. Є розмови, що в них вичерпуються запаси високотехнологічних ракет, наприклад, "Калібрів" чи "Іскандерів".

Тому окупанти використовують ракети Х-22, Х-59, Х-31.

Які ракети найскладніше збивати

Повітряні сили роблять все, аби збивати снаряди ворога, хоча це непросто. Ігнат розповів, що найчастіше збивають ракети, які летять зі швидкістю близько 900 кілометрів на годину. Це "Калібри", Х-55, Х-101.

Набагато складніше збивати ракети оперативно-тактичних комплексів. Це "Іскандер", "Точка У". Остання летить зі швидкістю понад 4 тисячі кілометрів на годину, а "Іскандер" – понад 8 тисяч кілометрів на годину.

Інші ракети мають швидкість понад 3 тисячі кілометрів на годину. Зокрема, Х-22, яка влучила у ТЦ в Кременчуку, Х-31 та "Онікс". Це теж складні цілі для нашої ППО.

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