Про це заявив речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат під час брифінгу, передає 24 канал.

Важливо росія використовує понад 400 пасажирських літаків, які не хоче повертати власникам через санкції

росія використовує абсолютно всі білоруські аеродроми

За словами Ігната, російська авіація працює довкола України від Білорусі і фактично до острова Зміїний.

Тобто окупанти тримають нашу країну у так званій підкові. Ворог перебазовує літаки з одного аеродрому на інший. Авіація у них постійно у ротаційному режимі. Вони використовують усі без виключення аеродроми білорусі,

– констатував речник Командування Повітряних сил ЗСУ.

Водночас він пояснив, що ЗСУ можуть знищувати ворожу авіацію лише тоді, коли вона увійде у зону ураження нашої ППО. Станом на сьогодні ми маємо на озброєнні комплекси С-300. Вони здатні уражати цілі на відстані до 70 кілометрів.

"Таким чином, якщо літаки ворога залітатимуть на нашу територію, українські захисники їх знищуватимуть. Там (на території білорусі – 24 канал) ми їх, на жаль, дістати не можемо", – підсумував він.

Що відомо про С-300 ЗРК С-300 ефективно виконує свою роботу проти значної частини об'єктів російських окупантів та може збивати літаки, крилаті та балістичні ракети на дистанції від 5 до 150 кілометрів. Водночас не важливо, на якій відстані летить ціль – 10 метрів або 27 кілометрів. Зазначений комплекс вже виконує бойові завдання.

З початку повномасштабного вторгнення росії українська авіація завдала 1700 ударів по окупантах. ЗСУ гатили по позиціях, складах, техніці та живій силі росіян. За минулу добу 12 липня Повітряні Сили ЗСУ знищили до 30 одиниць техніки окупантів.