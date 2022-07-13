Країни Європи та Північної Америки наклали санкції на росію, які забороняли доступ до повітряного простору цих країн. А також будь-яку співпрацю з росією в авіаційні галузі – продаж чи оренда туди літаків, запчастин до них чи навіть оновлення програмного забезпечення. Компаніям також заборонялося обслуговувати літаки, які перебували в оренді в російських фірм.

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Це виявилося достатньо великим ударом. Адже напередодні війни проти України, з 968 літаків російського комерційного флоту 515 належали неросійським лізинговим компаніям. Тож після введення санкцій їх слід було повернути.

Ще однією проблемою для росії стало те, що навіть російські літаки активно використовують західні технології – двигуни, авіоніку та програмне забезпечення. Тож без цього їм буде вкрай важко літати.

Але російська влада вирішила, фактично, дозволити викрасти ці іноземні літаки – авіаперевізники отримали право не повертати їм лізингодавцям. Через що ті звернулися до суду.

Викрадені літаки росія почала використовувати на внутрішніх рейсах. Адже там вони недосяжні для власників та судових рішень. Та все ж деякі літаки таки пускали на міжнародні рейси – в ті країни, де росія мала значний політичний та економічний тиск.

Тиск росії на Шрі-Ланку для викрадення літака

Однією з таких країн була і Шрі-Ланка. Туди активно літали російські авіакомпанії. А країна приймала російських туристів, які приносили гроші.

Аж поки в червні там не затримали літак Airbus A330-300. Його ірландська компанія AerCap орендувала російському "аерофлоту". І через два дні після початку війни вимагала повернути. Але російський перевізник проігнорував це прохання, як і всі інші.

Загалом ірландська компанія, найбільший у світі орендодавець комерційних літаків, стверджує, що лише вона має понад 100 літаків, які застрягли в Росії, за якими вона подала 3,5 мільярда доларів страхових претензій.

Коли 2 червня AerCap виграв рішення суду про припинення експлуатації літака, "аерофлот" протестував, скасувавши всі свої рейси в країну та стверджуючи, що Шрі-Ланка дала Росії "державну гарантію" того, що її літаки зможуть безперешкодно літати та вилітати. У російському мзс попередили посла Шрі-Ланки про "негативний вплив" на двосторонні відносини.

Серед погроз москви було припинення поставок енергоносіїв. Адже Шрі-Ланка на той час опинилася на межі кризи – країну охопила хвиля протестів.

Дійшло до того, що уряд Шрі-Ланки опротестував затримання літака. І після необхідного рішення суду, літак одразу вилетів до москви. Тепер він продовжує польоти між росією та Киргизстаном.

Літаки безнадійно втрачені

За даними Cirium, наразі західні компанії повернули лише близько 80 із 515 літаків, які вони надали в оренду в росії.

Навіть якщо компанії врешті-решт повернуть собі літаки, це ще не кінець їхнім хвилюванням. Оскільки росія надала своїм вітчизняним компаніям дозвіл на виробництво запчастин для літаків, цілком ймовірно, що вони будуть містити деталі, які не пройшли сувору перевірку західними агентствами. Відтак ці літаки можуть не допустити до польотів. А визначити що і коли було замінено на цих літаках теж буде проблематично зробити.