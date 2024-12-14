Європейські лідери можливо обговорюватимуть створення миротворчої місії, яка могла б запобігти новому нападу Росії на Україну. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.

Новини до теми Які країни можуть долучитись до миротворчої місії в Україні

Якою буде зустріч Зеленського із західними лідерами

Дискусія щодо створення європейської миротворчої місії для України розпочалася внаслідок тиску з боку новообраного президента США Дональда Трампа. На його думку, Європа має зіграти активну роль у потенційній майбутній угоді про припинення війни, залучивши свій контингент.

Серед учасників зустрічі у Брюсселі, зокрема, буде німецький канцлер Олаф Шольц, президент Франції Еммануель Макрон, президент Польщі Анджей Дуда, очільник Євроради Антоніу Кошта та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Раніше у ЗМІ також повідомляли, що Еммануель Макрон може порушити питання розміщення миротворчої місії на саміті лідерів Європейського Союзу. Проте, на думку деяких європейських високопосадовців, такі розмови є передчасними.