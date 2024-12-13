Про це заявив європейський дипломат на умовах анонімності, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Свобода". Зауважимо, що миротворчу місію розглядають саме у разі припинення вогню та досягнення миру на території України.

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Що думають у ЄС про миротворчу місію

На думку низки європейських високопосадовців, розмови про розміщення миротворчої місії в Україні наразі є передчасними. Подібну позицію підтримує і нова очільниця дипломатії Європейського Союзу Кая Каллас. Втім, за словами співрозмовника "Радіо Свобода", ця дискусія неминуча.

Він вважає це питання актуальним через нещодавній візит Еммануеля Макрона до Варшави та дискусії у ЗМІ на тему миротворців, а також з огляду на майбутній прихід до влади у США Дональда Трампа і потребу підготуватися до обговорення з ним ситуації щодо війни в Україні.

Двоє інших дипломатів наголосили, що обговорення теми миротворців саме задля підготовки до розмови з Дональдом Трампом, а також для забезпечення участі Євросоюзу у мирних переговорах. Однак, на їхню думку, тема миротворців зараз "сира" і поки є лише ідеєю.

Нагадаємо, незадовго до цього Володимир Зеленський зауважив, що Україна готова розглянути цю пропозицію. За його словами, Київ разом з союзниками може подумати і попрацювати над пропозицією Еммануеля Макрона, проте Україна має мати до цього чітке розуміння, коли буде в ЄС і НАТО.