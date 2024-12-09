Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Зеленського під час брифінгу з лідером німецького Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Фрідріхом Мерцем у Києві.

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Україна розглядає можливість прийняти іноземні війська для безпеки

Так, Зеленський розповів, що під час зустрічі з Макроном та Трампом у Парижі він запитав, які гарантії безпеки матиме Україна, поки не набуде членства в НАТО.

Він зауважив, що Україна разом з союзниками може подумати і попрацювати над пропозицією Еммануеля Макрона.

Пам'ятаєте, він пропонував, щоб якась частина військ тієї чи іншої країни була присутня на якихось територіях України, які б гарантували нам безпеку, поки Україна не в НАТО. Але ми повинні мати до цього чітке розуміння, коли Україна має бути в ЄС і коли Україна буде в НАТО, розуміючи наше майбутнє,

– вказав президент.

Окрім цього, Володимир Зеленський зазначив, що під час бесіди підіймалася тема заморозки війни. Однак президент України запевнив Макрона і Трампа, що Путін не хоче завершення конфлікту. За словами українського гаранта, його треба примусити – а зробити це можна тільки якщо Україна сильна. Йдеться про силу на полі бою, сильну армію, пакети зброї тощо – зокрема, йдеться про далекобійні ракети ATACMS, Taurus, Storm Shadow.

"Ми це підкреслюємо, а окрім цього – гарантії безпеки. І зараз ми не можемо бути в НАТО, але запрошення в НАТО може бути. І ось такі гарантії безпеки нам вже потрібні. І про це ми говорили", – підсумував Зеленський.

До слова, після зустрічі Дональд Трамп заявив, що Зеленський готовий до миру та припинення вогню. Обраний президент США вважає, що Путін вже програв. Зараз Трамп займається формуванням концепції миру для України.