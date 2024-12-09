Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Трампа виданню The New York Post.

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Що Трамп говорив про впровадження миру в Україні

Так, Дональд Трамп заявив, що Володимир Зеленський готовий до "миру" та до припинення вогню. "Він хоче укласти мир, це нове", – сказав обраний президент США.

Трамп зауважив, що вони з Зеленським не говорили про деталі миру. Однак український лідер вважає, що час. На думку Трампа, Путін також повинен думати, що вже настав час, оскільки він програв – бо Росія втратила 700 тисяч людей. Дональд Трамп додав, що це не закінчиться, поки не буде миру.

Я формулюю концепцію того, як покласти край цій смішній війні,

– сказав він.

За його словами, він говорив із Зеленським про те, як "покласти край кривавому конфлікту, який точиться з 2022 року".

До слова, Зеленський мав зустріч з Трампом та Макроном у Франції 7 грудня. Президент України розповів, що під час розмови наголосив на важливості не лише швидкого припинення війни, але й справедливого миру. Глава держави заявив, що війну не завершити лише папірцем і підписами, Україні потрібні дієві гарантії безпеки.