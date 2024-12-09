Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Трампа изданию The New York Post.

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Что Трамп говорил о внедрении мира в Украине

Так, Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский готов к "миру" и к прекращению огня. "Он хочет заключить мир, это новое", – сказал избранный президент США.

Трамп отметил, что они с Зеленским не говорили о деталях мира. Однако украинский лидер считает, что время. По мнению Трампа, Путин также должен думать, что уже настало время, поскольку он проиграл – потому что Россия потеряла 700 тысяч человек. Дональд Трамп добавил, что это не закончится, пока не будет мира.

Я формулирую концепцию того, как положить конец этой смешной войне,

– сказал он.

По его словам, он говорил с Зеленским о том, как "положить конец кровавому конфликту, который идет с 2022 года".

К слову, Зеленский встретился с Трампом и Макроном во Франции 7 декабря. Президент Украины рассказал, что во время разговора подчеркнул важность не только быстрого прекращения войны, но и справедливого мира. Глава государства заявил, что войну не завершить только бумажкой и подписями, Украине нужны действенные гарантии безопасности.