Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.

Смотрите также Трамп не хотел встречаться с Зеленским, но Макрон уговорил, – Axios

Зеленский эмоционально отреагировал на призывы к переговорам с Путиным

Владимир Зеленский отметил, что 7 декабря во время встречи он сказал Трампу, что Украине нужен справедливый и сильный мир, который россияне не разрушат за несколько лет. Гарант подчеркнул, что нужно прежде всего разговаривать о действенных гарантиях мира. По словам президента, Украина больше всех хочет мира.

Владимир Зеленский назвал российские и украинские потери в войне. Как отметил президент, враг потерял 750 тысяч человек. Это 198 тысяч убитых россиян и более 550 тысяч раненых. Что касается Украины, то за время полномасштабного вторжения она потеряла погибшими 43 тысячи воинов. Еще 370 тысяч случаев оказания помощи раненым, половина из которых возвращается в строй.

Вот что такое эта война. Это не закончить просто бумажкой и несколькими подписями. А прекращенный огонь без гарантий может быть разожжен снова в любой момент, как Путин это уже делал. Чтобы гарантировать, что потерь украинцев и украинок больше не будет, надо гарантировать надежность мира и не закрывать глаза на оккупацию,

– подчеркнул президент.

Зеленский подытожил, что мир очень хорошо знает, что Путин болен войнами. Президент Украины напомнил, что диктатор начал свою карьеру жестокой войной против Чечни и постоянно разжигает другие войны. И его можно остановить только силой – в этом вопросе Украина рассчитывает на Америку и весь мир.

К слову, чуть ранее Трамп заявил, что Зеленский и Украина хотели бы заключить соглашение и "остановить безумие". Новоизбранный президент США подчеркнул необходимость немедленно прекратить огонь и начать переговоры.