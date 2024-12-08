Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.

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Зеленський емоційно відреагував на заклики до перемовин з Путіним

Володимир Зеленський зауважив, що 7 грудня під час зустрічі він сказав Трампу, що Україні потрібен справедливий і сильний мир, який росіяни не зруйнують за кілька років. Гарант наголосив, що потрібно передусім розмовляти про дієві гарантії миру. За словами президента, Україна більше за всіх хоче миру.

Володимир Зеленський назвав російські та українські втрати у війні. Як зауважив президент, ворог втратив 750 тисяч людей. Це 198 тисяч убитих росіян та більше 550 тисяч поранених. Щодо України, то за час повномасштабного вторгнення вона втратила загиблими 43 тисячі воїнів. Ще 370 тисяч випадків надання допомоги пораненим, половина з яких повертається у стрій.

Ось що таке ця війна. Це не закінчити просто папірцем і кількома підписами. А припинений вогонь без гарантій може бути розпалений знову в будь-який момент, як Путін це вже робив. Щоб гарантувати, що втрат українців і українок більше не буде, треба гарантувати надійність миру й не заплющувати очі на окупацію,

– наголосив президент.

Зеленський підсумував, що світ дуже добре знає, що Путін хворий на війни. Президент України нагадав, що диктатор почав свою кар’єру жорстокою війною проти Чечні та постійно розпалює інші війни. І його можна зупинити лише силою – у цьому питанні Україна розраховує на Америку та весь світ.

До слова, трохи раніше Трамп заявив, що Зеленський і Україна хотіли б укласти угоду і "зупинити божевілля". Новообраний президент США наголосив на необхідності негайно припинити вогонь і розпочати переговори.