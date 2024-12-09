Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Зеленского во время брифинга с лидером немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрихом Мерцем в Киеве.

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Украина рассматривает возможность принять иностранные войска для безопасности

Так, Зеленский рассказал, что во время встречи с Макроном и Трампом в Париже он спросил, какие гарантии безопасности будет иметь Украина, пока не получит членство в НАТО.

Он отметил, что Украина вместе с союзниками может подумать и поработать над предложением Эммануэля Макрона.

Помните, он предлагал, чтобы какая-то часть войск той или иной страны присутствовала на каких-то территориях Украины, которые бы гарантировали нам безопасность, пока Украина не в НАТО. Но мы должны иметь к этому четкое понимание, когда Украина должна быть в ЕС и когда Украина будет в НАТО, понимая наше будущее,

– указал президент.

Кроме этого, Владимир Зеленский отметил, что во время беседы поднималась тема заморозки войны. Однако президент Украины заверил Макрона и Трампа, что Путин не хочет завершения конфликта. По словам украинского гаранта, его надо принудить – а сделать это можно только если Украина сильная. Речь идет о силе на поле боя, сильную армию, пакеты оружия и т.д. – в частности, речь идет о дальнобойных ракетах ATACMS, Taurus, Storm Shadow.

"Мы это подчеркиваем, а кроме этого – гарантии безопасности. И сейчас мы не можем быть в НАТО, но приглашение в НАТО может быть. И вот такие гарантии безопасности нам уже нужны. И об этом мы говорили", – подытожил Зеленский.

К слову, после встречи Дональд Трамп заявил, что Зеленский готов к миру и прекращению огня. Избранный президент США считает, что Путин уже проиграл. Сейчас Трамп занимается формированием концепции мира для Украины.