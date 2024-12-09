Визит Мерца в украинскую столицу состоялся ровно через неделю после того, как ее посетил действующий канцлер, передает 24 Канал со ссылкой на DW.

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Соперник Шольца в Киеве

По прибытии в Киев Мерц объяснил, что основная цель его поездки – узнать о текущем состоянии обороны в этой стране.

Я очень жду новой встречи с президентом. И я просто хочу сегодня узнать, какая ситуация в Украине и что мы можем сделать, чтобы помочь пострадавшей стране продолжать оборону против российской агрессии,

– сказал он.

Ранее Мерц допускал передачу Украине дальнобойных ракет Taurus в случае своей победы. Политик заявлял, что выдвинет Путину ультиматум. Если в течение 24 часов Кремль не прекратит атаки на энергетическую и гражданскую инфраструктуру Украины, тогда Германия предоставит ей Taurus.

К слову, оппозиционный блок ХДС/ХСС, который выдвигает Мерца своим кандидатом в канцлеры Германии, лидирует в опросах накануне досрочных выборов в Бундестаг, запланированный на февраль следующего года.

В столицу прибыл и премьер Эстонии

Киев 9 декабря посетил также и премьер-министр Эстонии Кристен Михал.

Он отметил, что встретится с президентом Владимиром Зеленским, премьером Денисом Шмыгалем и спикером Совета Русланом Стефанчуком.

Поддержка Украины к победе будет оставаться приоритетом Эстонии, мы не пойдем на уступки. Победа Украины – это победа Европы, США и всего демократического мира,

– отметил Михал.

Михал в Киеве / Фото KristenMichalPM