С таким предложением лидер главной оппозиционной партии Германии ХДС кандидат в канцлеры Фридрих Мерц выступил в Бундестаге в среду, 16 октября.

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Хватит разговаривать, надо действовать

Мерц высказал мнение, что разговоры с Путиным не принесут никаких результатов. Они побуждают его только к новым преступлениям. Поэтому Мерц хочет, чтобы Шольц прибег к шантажу российского диктатора. Содержание ультиматума лидер оппозиции предлагает обсудить канцлеру в четверг, 17 октября, на саммите ЕС с европейскими коллегами.

Политик подчеркнул, что нужно действовать. Если Путин в течение 24 часов не прекратит бомбить мирное население в Украине, тогда Германия должна отправить ракеты Taurus, чтобы уничтожить пути поставок, которые этот режим использует, чтобы навредить гражданским.