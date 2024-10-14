Оказалось, что лидер "Христианско-демократического союза" не так категоричен в этом вопросе, как Олаф Шольц. В эфире ARD Фридрих Мерц подтвердил готовность поставить Киеву дальнобойные ракеты, но на определенных условиях.

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Даст Москве время подумать

Так, политик заявил, что поставил бы крылатые Taurus в Украину только после поэтапного процесса. Сначала он выдвинет Путину ультиматум. Он скажет российскому диктатору, чтобы тот прекратил бомбардировки гражданских объектов. В случае, если страна-агрессор проигнорирует это требование, Мерц сначала снимет ограничения на использование уже поставленного Украине вооружения. Вторым шагом возможного канцлера станет поставка Taurus.

Обратите внимание! Канцлер Олаф Шольц запрещает Украине использовать немецкое оружие для ударов по территории России.

Следует заметить, что именно парламентская фракция ХДС/ХСС дважды вносила предложение о поставках Taurus Киеву.

Напомним, что в конце сентября Шольц в очередной раз отверг возможность поставки Украине дальнобойного вооружения. Канцлер решительно заявил, что не будет поставлять Киеву ракеты, которые могут долететь до Москвы.