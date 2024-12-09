Візит Мерца до української столиці відбувся рівно через тиждень після того, як її відвідав чинний канцлер, передає 24 Канал із посиланням на DW.

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Суперник Шольца у Києві

Після прибуття до Києва Мерц пояснив, що основна мета його поїздки – дізнатися про поточний стан оборони в цій країні.

Я дуже чекаю нової зустрічі з президентом. І я просто хочу сьогодні дізнатися, яка ситуація в Україні і що ми можемо зробити, щоб допомогти постраждалій країні продовжувати оборону проти російської агресії,

– сказав він.

Раніше Мерц допускав передачу Україні далекобійних ракет Taurus у разі своєї перемоги. Політик заявляв, що висуне Путіну ультиматум. Якщо протягом 24 годин Кремль не припинить атаки на енергетичну і цивільну інфраструктуру України, тоді Німеччина надасть їй Taurus.

До слова, опозиційний блок ХДС/ХСС, який висуває Мерца своїм кандидатом у канцлери Німеччини, лідирує в опитуваннях напередодні дострокових виборів до Бундестагу, запланований на лютий наступного року.

До столиці прибув і прем'єр Естонії

До Києва 9 грудня завітав також і прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал.

Він зазначив, що зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським, прем'єром Денисом Шмигалем та спікером Ради Русланом Стефанчуком.

Підтримка України до перемоги залишатиметься пріоритетом Естонії, ми не підемо на поступки. Перемога України – це перемога Європи, США і всього демократичного світу,

– наголосив Міхал.

Міхал у Києві / Фото KristenMichalPM