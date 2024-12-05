Її в етері телеканалу ARD розкритикував кандидат у канцлери Німеччини від опозиційного Християнсько-демократичного союзу Фрідріх Мерц. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DW.

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Що заявив Мерц про відправку військ

Як каже суперник чинного канцлера Олафа Шольца, подібне питання наразі нікого не турбує. Він нагадав, що війна в Україні станом на сьогодні триває, водночас зауважив, що Росія, як і раніше, жорстоко діє проти цивільного населення. У цьому він дотримується аналогічної позиції Шольца.

Німецький канцлер так само раніше відкинув можливість відправки німецьких військових в Україну. Водночас Шольц ухилився від відповіді на запитання про те, чи може Німеччина брати участь у силах безпеки для підтримання припинення вогню в Україні, якщо така домовленість все ж таки буде досягнута.

Про сухопутні війська для мене в цій воєнній ситуації не може бути й мови. Я виключаю, що в нинішній ситуації в Україну будуть направлені німецькі війська або солдати,

– заявив він.

Нагадаємо, раніше кандидат у канцлери Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що його країна робить недостатньо для допомоги Україні. На думку Мерца, ситуація на фронті зараз дуже нестабільна. Тому Мерц готовий поставити Путіну ультиматум стосовно Taurus, якщо він стане новим канцлером Німеччини.