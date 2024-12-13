Об этом заявил европейский дипломат на условиях анонимности, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Свобода". Заметим, что миротворческую миссию рассматривают именно в случае прекращения огня и достижения мира на территории Украины.

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Что думают в ЕС о миротворческой миссии

По мнению ряда европейских чиновников, разговоры о размещении миротворческой миссии в Украине пока преждевременны. Подобную позицию поддерживает и новая руководительница дипломатии Европейского Союза Кая Каллас. Впрочем, по словам собеседника "Радио Свобода", эта дискуссия неизбежна.

Он считает этот вопрос актуальным из-за недавнего визита Эммануэля Макрона в Варшаву и дискуссии в СМИ на тему миротворцев, а также учитывая будущий приход к власти в США Дональда Трампа и потребность подготовиться к обсуждению с ним ситуации относительно войны в Украине.

Двое других дипломатов отметили, что обсуждение темы миротворцев именно для подготовки к разговору с Дональдом Трампом, а также для обеспечения участия Евросоюза в мирных переговорах. Однако, по их мнению, тема миротворцев сейчас "сырая" и пока является лишь идеей.

Напомним, незадолго до этого Владимир Зеленский отметил, что Украина готова рассмотреть это предложение. По его словам, Киев вместе с союзниками может подумать и поработать над предложением Эммануэля Макрона, однако Украина должна иметь к этому четкое понимание, когда будет в ЕС и НАТО.