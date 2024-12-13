Несмотря на громкие заявления о способности быстро завершить войну в Украине, Трамп признал, что это будет сделать не так просто, как сначала ему думалось. Во время публичной дискуссии глава МИД Украины оценил шансы на мир после инавгруации нового главы США, которая состоится 20 января, передает 24 Канал со ссылкой на LB.ua.

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Наступит ли мир за 24 часа

У министра спросили, верит ли он лично, что мир в Украине наступит на следующий день после того, как Трамп официально станет американским президентом.

Сибига признал, что это сложный вопрос. В то же время он выразил уверенность, что после этой даты Украина получит "дополнительный шанс" на справедливый мир.

Также глава МИД призвал без эмоций воспринимать любые варианты "мирного плана" Трампа, которые сейчас активно появляются в медиа.

Напомним, что глава Офиса президента Андрей Ермак отметил, что конкретного "мирного плана Трампа" пока нет, есть только определенные идеи в команде избранного президента США.