Политолог Валентин Гладких рассказал 24 Каналу, что, по его мнению, есть положительные сдвиги в политике новоизбранного президента США. Он признает, что война в Украине оказалась значительно более сложной проблемой, чем ему казалось, даже за ситуацию на Ближнем Востоке.

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Изменение риторики Трампа

Валентин Гладких подчеркнул, что Дональд Трамп осознает, что очень простыми методами завершить войну в Украине не удастся.

Он артикулирует о переговорах, соглашение и то, что будет поддерживать наше государство. Я бы сказал, что это также и определенные усилия президента Украины и дипломатов. Они постепенно влияют на процесс формирования взглядов и отношение Трампа к российско-украинской войне,

– отметил политолог.

Он считает, что Трамп не имеет какого-то целостного понимания причин, особенностей и способов прекращения войны в нашей стране.

Украине и в дальнейшем важно формировать отношение новоизбранного президента США к событиям в здесь, чтобы не было негативных последствий в будущем не только для Украины и Европы, но и для Соединенных Штатов Америки.

Я думаю, что немало усилий к этому прилагают и наши европейские партнеры. Вероятно, они пытаются объяснить, что не всегда желание и волевые решения дают немедленный результат,

– высказался Валентин Гладких.

Он добавил, что позиция Трампа о нецелесообразности продолжать передавать Украине дальнобойное оружие, вероятно, изменится, ведь он осознает, что это является весомым и действенным инструментом, который может заставить Россию пойти на мирные переговоры.

Напомним, Дональд Трамп заявил, что категорически против использования американского дальнобойного оружия Украины для ударов по территории России, считая это эскалацией конфликта. Он отметил, что США не должны отправлять ракеты, которые наносят удары на сотни миль вглубь российской территории, ведь это только ухудшает ситуацию.