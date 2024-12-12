Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Time.

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Трамп высказался о том, как собирается закончить войну

Так, в интервью изданию Дональд Трамп признал, что закончить войну за 24 часа оказалось сложнее, чем он утверждал.

В ответ на вопрос, покинет ли новоизбранный президент США Украину, тот заявил, что использует поддержку как рычаг влияния против России на будущих переговорах.

Я хочу достичь соглашения. И единственный способ достичь согласия – это не бросать,

– указал он.

В то же время Трамп раскритиковал Киев за удары дальнобойным оружием по территории России. Он заявил, что "категорически не согласен" с этим. Он вдавался в вопрос, зачем США это делают, ведь это лишь "усиливает эту войну".

К слову, Трамп стал "Человеком года" по версии Time уже второй раз. Он получил это звание и 8 лет назад – то есть в 2016 году, когда впервые победил на президентских выборах в США.