В декабре американские медиа сообщили, что Украина получила доступ к системе Starshield, разработанной SpaceX. Это военная версия сети спутникового интернета Starlink от компании Маска. В специфике Starshield отмечается улучшенное шифрование, что позволяет ее использовать в военных целях, в частности для надежной связи и передачи данных.

Эта технология пригодится украинским военным для координации действий, обмена информацией и усиления обороноспособности в условиях широкомасштабной войны с Россией.

Система доступна исключительно по согласованию с правительством США, поскольку относится к критически важным оборонным технологиям, которые регулируются американскими военными. Передача доступа Украине произошла через два года после представления проекта Starlink. 24 Канал рассказывает, что известно о Starshield и внедрении этой системы в Украине.

В чем особенность Starshield Представленный в декабре 2022 года, проект ориентирован на создание специализированных спутников, которые могут выполнять задачи, включающие наблюдение Земли, связь и передачу полезной нагрузки. Starshield также использует существующую инфраструктуру Starlink, но обеспечивает больший уровень безопасности и адаптации к специфическим потребностям военных клиентов.



Сейчас Starshield демонстрирует значительный потенциал в повышении кибербезопасности и устойчивости связи благодаря использованию сети небольших спутников, создающих разветвленное глобальное покрытие. Ожидается, что внедрение технологии станет важным шагом в модернизации военных коммуникаций Украины. Представленный в декабре 2022 года, проект ориентирован на создание специализированных спутников, которые могут выполнять задачи, включающие наблюдение Земли, связь и передачу полезной нагрузки. Starshield также использует существующую инфраструктуру Starlink, но обеспечивает больший уровень безопасности и адаптации к специфическим потребностям военных клиентов.Сейчас Starshield демонстрирует значительный потенциал в повышении кибербезопасности и устойчивости связи благодаря использованию сети небольших спутников, создающих разветвленное глобальное покрытие. Ожидается, что внедрение технологии станет важным шагом в модернизации военных коммуникаций Украины. В отличие от Starlink, который ориентирован на потребителей и коммерческое использование, Starshield разработан для правительственных нужд с фокусом на трех основных направлениях: наблюдение за Землей, коммуникации и размещение специализированного оборудования на платформе спутников Starshield. Эта система будет обеспечивать более высокий уровень безопасности по сравнению с Starlink, включая криптографические возможности для обработки секретных данных и размещения конфиденциальных полезных нагрузок, в соответствии с самыми высокими требованиями правительства. Спутники Starshield также будут совместимы с другими аппаратами, которые оснащены лазерными терминалами связи, как у Starlink.

Что известно о Starshield для Украины

О том, что компания Илона Маска SpaceX получила контракт от Пентагона на расширение доступа Украины к более безопасной и милитаризованной версии своей спутниковой сети Starlink – Starshield, сообщило американское издание Bloomberg 6 декабря.

Этот шаг является "эскалацией" участия SpaceX в войне, несмотря на неоднозначную и иногда пророссийскую позицию Илона Маска относительно нее.



Спутник Starshield / SpaceX

Илон Маск имеет собственную позицию относительно российской агрессии против Украины, которая не всегда проявляет однозначную поддержку Украины как жертвы. Среди его высказываний можно выделить несколько ключевых тезисов:

"Было трагической потерей жизни для Украины атаковать большую армию, которая имела глубокую оборону, минные поля и сильную артиллерию, без преимущества в воздухе";

"Нет никакого шанса, что Россия заберет всю Украину, поскольку местное сопротивление будет чрезвычайно сильным на Западе, но Россия точно получит больше земли, чем она имеет сегодня";

"Чем дольше продлится война, тем больше территории будет завоевывать Россия, пока не дойдет до Днепра";

"Если война продлится достаточно долго, то упадет и Одесса";

"Донбасс и Крым должны стать частью России".

Также сообщалось, что Маск ограничивал покрытие спутникового интернета Starlink над Крымом, что мешало Украине проводить полноценные операции в этом регионе.

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Согласно контракту Пентагона, 2 500 терминалов Starlink, которые уже работают в Украине, получат доступ к системе Starshield, устойчивой к хакерским атакам и глушению. Это добавляется к 500 терминалам, которые уже были подключены к Starshield ранее. Всего, по словам Коммерческого офиса спутниковых систем Космического командования США, 3 000 терминалов получают услугу через два контракта, оба из которых продлятся до 2025 года.

Контракт, заключенный в августе, оставался засекреченным. Он предшествовал избранию Дональда Трампа в 2024 году и планам президента Джо Байдена усилить военную помощь Украине, чтобы укрепить ее позиции в переговорах. Предполагается, что Трамп может оказать давление на президента Владимира Зеленского для завершения конфликта с Россией.

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Хотя стоимость нового контракта не разглашается, ранее заключенный договор на 500 терминалов оценивался в 40 миллионов долларов. SpaceX пока не комментирует сделку.

Новый контракт для SpaceX был заключен в рамках программы Космических сил США "Proliferated Low Earth Orbi", которая использует услуги спутниковой связи на высотах от 160 до 1,900 километров над Землей.

Будущее помощи США Украине, как и участие SpaceX в этом процессе, остается неопределенным. Илон Маск, ключевой советник Трампа, ранее высказывался против военного использования Starlink, заявляя, что не позволит эскалации конфликта, которая может привести к Третьей мировой войне. В 2022 году он даже угрожал прекратить финансирование Starlink в Украине, ссылаясь на высокие расходы.

Важно! Вскоре после выборов Маск присоединился к телефонному разговору между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, что подчеркнуло его влияние на избранного президента США.



Сообщалось о том, что Зеленский поблагодарил Маска за систему Starlink, которая обеспечивает связь в Украине с начала войны в феврале 2022 года.

Как в США работают над слежкой за противником из космоса

Национальное разведывательное управление США (NRO) закупает созвездие сотен спутников для сбора разведданных у SpaceX, в частности для отслеживания целей на земле в поддержку наземных операций, пишет TWZ.

Хотя детали этого проекта не разглашаются подробно, можно отследить очевидные параллели с ранее озвученными планами Космических сил США по высокосекретной космической программе радарного наблюдения, которую они впервые объявили в то же время, когда SpaceX получила контракт от NRO.

Бизнес-подразделение Starshield компании SpaceX, который занимается продажами для правительств, работает над новыми спутниками-шпионами на низкой орбите Земли (LEO) по контракту на 1,8 миллиарда долларов, который был подписан в 2021 году с NRO. Известно лишь, что разведчики сосредоточились на использовании технологий низкой орбиты Земли (LEO), рассказал представитель NRO Трой Мейнк на конференции Satellite 2024.

Starlink уже предлагает беспрецедентное шифрование данных конечных пользователей. Starshield использует дополнительные возможности высококачественной криптографической защиты для размещения засекреченных полезных нагрузок и обработки данных в безопасной среде, отвечая самым высоким требованиям правительств. Межспутниковый лазерный коммуникационный терминал Starlink, который является единственным лазерным коммуникационным устройством, работающим в орбите в масштабе сегодня, может быть интегрирован в спутники партнеров для включения в сеть Starshield,

– говорится на сайте Starshield.

Лазерные системы коммуникации способны быстро передавать большие объемы информации и являются высоко защищенными, устойчивыми к радиоэлектронной борьбе. Информация о конкретных возможностях спутников, которые NRO якобы закупает у SpaceX, ограничена.

Reuters сообщало, что эти спутники могут "отслеживать цели на земле и передавать эти данные в разведывательные и военные органы США" и имеют "возможности для съемки Земли, которые могут работать как рой".



Отслеживание целей из космоса / Публичные архивы США

Также известно, что Космические силы США строят систему отслеживания целей из космоса GMTI (Ground Moving Target Indicator) – об этом в мае 2021 года сообщил генерал Джей Реймонд, тогдашний глава Космических сил США.

Что такое GMTI Это режим, который позволяет радарам отличать движущиеся цели от статических и отслеживать их действия со временем. Комбинация GMTI и синтетической апертурной радарной съемки (SAR) позволяет получить очень детальные изображения земли, даже через облака, дым и пыль, а также ночью.



Эти технологии стали значительно компактнее, особенно благодаря активным радиолокационным массивам и улучшенной обработке данных.

Впоследствии Национальное разведывательное управление США наконец подтвердило, что активно работает вместе с Космическими силами США над возможностями для космического мониторинга движущихся целей (GMTI). Уже были запущены прототипы спутников, и они успешно функционируют.

По словам директора NRO Кристофера Сколезе, прототипы были разработаны за три года и прошли испытания, что позволило перейти к производству. Это также подтверждается бюджетными документами, которые отмечают сотрудничество с NRO для развития систем GMTI.

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Расширение разведывательных возможностей США и союзников, в частности для помощи Украине актуально в свете угроз от Китая, на который опирается Россия. Уже во время полномасштабного вторжения России в Украину стало известно, что Россия и Китай рассматривают использование ядерного оружия для нападения на крупные спутниковые созвездия. Китайские ученые, связанные с Народно-освободительной армией Китая, также выражали обеспокоенность относительно потенциальных угроз со стороны Starlink, в частности, на основе наблюдений во время войны в Украине.

Масштабирование спутников сделает задачу по их ликвидации однозначно более сложной для новой "оси зла".